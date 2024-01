Fair-play de Marisa Patinhas, jogadora dos juvenis, mereceu cartão branco da equipa de arbitragem no jogo em casa frente ao Vitória de Santarém.

Cartão Branco atribuído a jogadora do Benavente Futsal Clube

A jogadora da equipa de Juvenis Femininos do Benavente Futsal Clube, Marisa Patinhas, recebeu o cartão branco no jogo frente ao Vitória de Santarém, que decorreu no dia 27 de Janeiro.

Na partida, a contar para o campeonato distrital, a equipa de arbitragem liderada por Alexandre Conde mostrou o cartão branco à jogadora, após corrigir uma decisão incorrecta e devolver a posse de bola à equipa adversária.

O cartão branco FairPlay visa reconhecer, destacar e recompensar comportamentos eticamente relevantes por praticantes, treinadores, dirigentes entre outros agentes directamente envolvidos no jogo, e, também, os espectadores.

“Acima de qualquer resultado, o fair-play é dos valores mais importantes do desporto e fica marcado mais uma vez na história do nosso clube”, sublinhou o Benavente Futsal Clube.