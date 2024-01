FC Alverca B aproveita deslizes e volta à liderança no Campeonato de Portugal

FC Alverca B venceu, União de Santarém empatou e União de Tomar perdeu na 17ª jornada do Campeonato de Portugal, Série C.

O FC Alverca B venceu o Benfica de Castelo Branco por 1-0 na 17ª jornada do Campeonato de Portugal em futebol e regressou à liderança da Série C, beneficiando dos empates a zero do União de Santarém frente ao Marinhense e do Lusitânia contra o Sertanense. O emblema de Alverca soma 32 pontos, contra 31 de açorianos e escalabitanos.

O União de Tomar, último na tabela, perdeu em casa por 0-2 na partida com o CD Gouveia, um rival directo na luta pela permanência, e soma apenas 14 pontos. A primeira equipa acima da linha de água, o Peniche, tem 20 pontos.

Resultados completos da 17ª jornada: Sertanense 0-0 Lusitânia dos Açores; U. Santarém 0-0 Marinhense; Mortágua FC 2-0 Peniche; FC Alverca B 1-0 Benf. Castelo Branco; U. Tomar 0-2 CD Gouveia; Fontinhas 2-0 Vit. Sernache; Rabo de Peixe 2-0 União 1919.