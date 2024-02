Equipa do Pedrógão Triatlo vence Duatlo Cross em Abrantes

A equipa do Pedrógão Triatlo venceu colectivamente o XIV Duatlo de Cross João Campos, em Abrantes, que constituiu também a primeira e tapa do Regional Jovem de Triatlo 2024. O clube do concelho de Torres Novas teve em prova 58 atletas, com idades entre os 6 e os 51 anos, nas diversas provas que se realizaram no Parque de São Lourenço. Conquistou ainda 16 lugares de pódio a nível individual.