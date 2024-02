Festa de campeões do Chamusca Basket sem apoio dos políticos

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca e a sua equipa de vereadores faltaram à festa que consagrou a equipa sub-18 masculinos do Chamusca Basket Clube como campeões distritais. A falta de presença de Paulo Queimado, Cláudia Moreira ou Rui Ferreira, autarcas socialistas que lideram o executivo há uma década, gerou indignação e muitos comentários negativos entre a assistência que lotou completamente o pavilhão municipal, segundo apurou O MIRANTE. Rui Martinho, presidente da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, foi o único autarca presente na entra de medalhas e da taça de campeões.

Alguns pais e apoiantes do clube, que é actualmente a principal referência desportiva do concelho, com várias dezenas de atletas em diversos escalões, lamentam que os autarcas não valorizem os feitos daqueles que “elevam o nome da terra” e que todos os dias trabalham para dar condições de trabalho aos jovens do concelho. Também nas redes sociais houve vários comentários a criticar a falta de presença do executivo da câmara municipal. “A promoção da prática desportiva não pode ser só palavras bonitas de circunstância”; “talvez um dia (…) haja o verdadeiro reconhecimento por este clube”; e “Bem-vindos à realidade” são alguns dos comentários partilhados nas redes sociais por munícipes.

Na “final four” que se realizou nos dias 19, 20 e 21, o clube chamusquense venceu na final o Rio Maior Basket/Campus MVP por 76 – 43, num jogo de sentido único. Na classificação final, o Basket Clube de Tomar ficou com o terceiro posto e o Clube Desportivo de Torres Novas/OAB fechou a tabela.

A direcção e equipa técnica do Chamusca Basket Clube destacam que “estas prestações competitivas foram mais um momento de afirmação da qualidade do basquetebol chamusquense, sendo uma de tantas outras brilhantes páginas do basquetebol do clube, que estão catalogadas muito orgulhosamente como “Chamusca Basket, o Rosto de Uma Região”.