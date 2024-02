CN Rio Maior e Thomar Athletics vencem na 37º estafeta Alcanena-Rio Maior

A 37ª prova de estafeta Alcanena-Rio Maior realizou-se no dia 28 de Janeiro com cerca de meia centena de inscrições e contou com equipas em quatro escalões.

A equipa de seniores masculinos do Clube de Natação de Rio Maior, composta por Pedro Santos, José Ribeiro, Tomás Cerveira, José Felício, André Oliveira e Bruno Batista, venceu a prova na 37º estafeta Alcanena-Rio Maior, também conhecida por estafeta Manuel da Piedade Costa, que inicia em Alcanena e termina na Praça da República em Rio Maior.

Na prova feminina, que liga Alcanede a Alcanena, a Thomar Athletics, com as atletas Carla Lourenço, Maria Pinto, Sofia Pinto, Luísa Conde, Beatriz Guilherme e Filipa Moutinho, ficou na primeira posição. No escalão de veteranos foram vitoriosos Ricardo Henriques, João Gomes, Vítor Dinis, José Raimundo, Sandro Vilela e Virgílio Bastos do GDRC Unidos, enquanto que em equipas mistas Pedro Gomes, Catarina Gomes, Eduardo Bezerra, José Rafael, Mariana Carreira e Hélder Moringa da Associação Desportiva de Aldeia da Ribeira (ADAR) alcançaram a primeira posição. A estafeta Alcanena-Rio Maior teve, em termos colectivos, cerca de meia centena de inscrições em vários escalões e na cerimónia de entrega de prémios às melhores equipas estiveram presentes, entre outros, Filipe Santana Dias, presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Abílio Costa, filho de Manuel da Piedade Costa, e Carla Agostinho, presidente da junta de freguesia de São Sebastião, no concelho de Rio Maior.