Alverca e União de Santarém no topo da Série C do Campeonato de Portugal

A União de Santarém venceu em casa o Sertanense por 2-0 na 18ª jornada do Campeonato de Portugal em futebol e aproveitou o deslize do Lusitânia dos Açores para se isolar no segundo lugar na tabela. Os escalabitanos têm 34 pontos, menos um do que o líder Alverca B que venceu fora o Peniche por 2-0. O União de Tomar permanece no último lugar da tabela, tendo perdido no dia 4 de Fevereiro contra o Benfica e Castelo Branco por 2-1.