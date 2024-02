Vitória de Santarém é campeão distrital de futsal em juvenis femininos

As vitorianas alcançaram o 61º título oficial do historial do clube na modalidade, sendo também um título inédito.

A equipa feminina de juvenis do Vitória de Santarém sagrou-se campeã distrital de futsal no dia 3 de Fevereiro, após a vitória sobre o SC Ferreira do Zêzere por 5-0. As vitorianas alcançaram o 61º título oficial do historial do clube na modalidade, sendo também um título inédito. A equipa escalabitana contabiliza até ao momento 78 golos marcados e zero sofridos.