Vitória de Santarém goleia 15-0 em Ferreira do Zêzere

Seniores femininas de futsal do Vitória de Santarém não deram hipóteses ao vencerem por 0-15 a equipa do Ferreira do Zêzere no dia 3 de Fevereiro.

A equipa sénior feminina do Vitória Clube de Santarém goleliu a sua congénere do Ferreira do Zêzere por 15-0 no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere. À 8ª jornada do Campeonato Interdistrital da Associação de Futebol de Santarém e da Associação de Futebol de Castelo Branco, o Vitória Clube de Santarém, está na primeira posição, somando 16 pontos.