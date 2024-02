Dançarinos da região brilham numa das maiores competições de dança de salão do mundo

O Phil’s Place Santarém e a Associação de Dança Desportiva de Tremez sobressaíram numa das maiores competições de dança de salão do mundo, a United Kingdom Open Dance Festival, que se realizou em Inglaterra de 16 a 21 de Janeiro. O par Diogo Martins e Joana Gomes conseguiu o recorde de resultados em júnior, alcançando a 14ª posição em 80 pares na UK Open Junior Rising Star Latin e a 18ª em 80 pares na UK Open Junior Latin.

Eva Antunes estreou-se na categoria Solo Open Under 14 Latin, saindo em 32º lugar em 60 solos. O par profissional Filipe Santos e Christina Katsaros chegou à sexta posição em 50 pares no Universal 2024, à 43ª em 140 pares no UK Open Professional Rising Star Latin e 86ª em 180 pares no UK Open Professional Latin.

“A dança é um processo de constante evolução e adaptação e o sucesso não acontece por acaso. É fruto de um trabalho duro, de perseverança, espírito de sacrifício, e acima de tudo amor por aquilo que se faz. A direcção e a equipa técnica, agradecem a entrega, a dedicação, o amor, que cada um dos atletas tem depositado na sua jornada, honrando o bom nome da associação, bem como da liga WDC Portugal que está cada vez mais em crescimento”, escreve o Phil’s Place Santarém na sua página de Facebook.