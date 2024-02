Vitória de Santarém perde em casa frente ao Reguilas Tires

Seniores masculinos do Vitória de Santarém na zona de despromoção da tabela da série C da 3ª divisão de futsal.

A equipa sénior masculina do Vitória de Santarém perdeu por 2-5 em casa frente ao Reguilas Tires em partida da série C da 3ª divisão naconal de futsal. Na partida realizada no dia 10 de Fevereiro, Ângelo Carvalho e Xavi marcaram os golos dos escalabitanos na Nave Desportiva Municipal. À 15ª jornada, o Vitória está na décima posição da tabela, zona de despromoção, com 12 pontos, somando quatro vitórias e onze derrotas.