Caixeiros de Santarém recebem apoio pela participação no Mundial de Teqball

Câmara de Santarém decidiu atribuir mil euros para ajudar a suportar as despesas de três atletas dos Caixeiros no Campeonato do Mundo de Teqball.

O Grupo de Futebol dos Empregados do Comércio de Santarém, também conhecido por Caixeiros, vai receber um apoio de mil euros da Câmara Municipal de Santarém para ajudar a suportar as despesas da participação no Campeonato do Mundo de Teqball, que decorreu de 29 de Novembro a 3 de Dezembro de 2023, em Banguecoque, na Tailândia. Três atletas do clube escalabitano representaram Portugal nesse evento desportivo, através da Federação de Teqball de Portugal.