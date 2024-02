Rio Maior Basket campeão distrital em sub-12 femininos

A equipa sub-12 feminina do Rio Maior Basket sagrou-se campeã distrital ao vencer a fase final do Campeonato Distrital de Big Twelve Feminino. Após uma primeira fase da competição 100% vitoriosa, a equipa manteve o registo na fase final, onde participaram as equipas do Santarém Basket, Basket Clube de Tomar e União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (Torres Novas). Na final, realizada no Polidesportivo de Rio Maior, o Rio Maior Basket venceu o BC Tomar por 55-20. Com esta vitória, o Rio Maior Basket conquistou o 12º campeonato distrital na sua história e o sexto nos últimos quatro anos.

FOTO – Rio Maior Basket