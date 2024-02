Vitória de Santarém derrota Proença-a-Nova e continua invicto no futsal feminino

À 9ª jornada do campeonato interdistrital da Associação de Futebol de Santarém e Associação de Futebol de Castelo Branco as vitorianas estão no primeiro lugar da tabela com 19 pontos.

A equipa sénior feminina de futsal do Vitória Clube de Santarém derrotou o Núcleo de Juventude do concelho de Proença-a-Nova em casa por 3-0. Na partida do dia 17 de Fevereiro, na Nave Municipal de Santarém, frente à equipa do distrito de Castelo Branco, apontaram os golos as atletas Marta Saraiva e Ana Luís, melhor marcadora do campeonato com nove golos somados. À 9ª jornada do campeonato interdistrital da Associação de Futebol de Santarém e Associação de Futebol de Castelo Branco as vitorianas estão no primeiro lugar da tabela com 19 pontos, somando seis vitórias, um empate e zero derrotas em sete jogos realizados.