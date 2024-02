Ginastas ribatejanos com vários pódios em torneio na Galiza

Atletas do Ateneu Artístico Cartaxense e do Gimno Clube de Santarém conquistaram duas medalhas de ouro e quatro de prata em trampolins e tumbling.

Cerca de dias dezenas de ginastas do Ateneu Artístico Cartaxense e do Gimno Clube de Santarém estiveram em representação da Associação de Ginástica de Santarém na Copa Galícia, disputada na cidade de Marin (Espanha), tendo conquistado duas medalhas de ouro e quatro de prata em trampolins e tumbling. As vitórias foram alcançadas por Francisco Rodrigues (Tumbling 17/21) e Martin Botelho (Trampolins 17/21), ambos do Ateneu Artístico Cartaxense.

Os segundos lugares foram conseguidos por Rosarinho Rodrigues (Trampolins 11/12) Leonor Baptista (Trampolins 13/16), ambas do Gimno Clube de Santarém, e por Duarte Alface (Tumbling 13/16) e Tomás Mamisashvili (Trampolins 17/21), do Ateneu Artístico Cartaxense..