União de Santarém lidera Série C do Campeonato de Portugal

A União Desportiva de Santarém derrotou por 3-1 o Alverca B na 20ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal de futebol e é líder isolado da tabela com 40 pontos. O FC Alverca B, apesar de ter um jogo a menos que a UDS soma 32 pontos. O União de Tomar perdeu fora com Marinhense por 5-1. A equipa de Tomar tem 14 pontos com quatro vitórias em 20 jogos e está na última posição da tabela.