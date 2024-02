Estrela Verde de Constância continua a lutar para sobreviver à falta de apoios

O gosto pelo desporto e pelo associativismo levou Vítor Lopes a integrar o Clube Estrela Verde, em Constância, quando se mudou para a vila. Em 2003 implementou a patinagem artística no clube por acreditar que havia pouca oferta na região na modalidade. A fase inicial foi um desafio, segundo explica a O MIRANTE. “Organizei uma demonstração de patinagem em Constância com dois clubes da região. No entanto, a adesão não foi boa. Quando tomei posse como presidente da direcção lancei a ideia para ver a aceitação. Felizmente foi bem aceite e arrancou com uma força extraordinária. Poucos meses depois tínhamos 30 atletas femininas e quatro masculinos e quase que fomos obrigados a registarmo-nos na federação”, conta.

Neste momento o clube tem 37 patinadores, mas já teve mais de meia centena. O mesmo cenário verificou-se no número de sócios. Com perto de duas centenas de sócios a colectividade já teve mais de meio milhar. Vítor Lopes atribuiu à falta de interesse da população local pelo associativismo como a principal causa da diminuição. “O bar onde realizamos a nossa conversa foi em tempos um ponto de encontro e de convívio entre várias pessoas e gerações. Agora está inactivo uma vez que os gastos de manutenção são elevadíssimos”, lamenta, sublinhando: “perdeu-se o interesse pelo convívio e vida associativa. As pessoas não têm tempo para dedicar à vida associativa e já nem procuram os espaços para conviver”, vinca.

O presidente da associação defende que o desporto e a cultura são complementos da educação dos jovens e as associações devem ser mais valorizadas. O Clube Estrela Verde conseguiu, nos últimos meses, um aumento do número de atletas, mas Vítor Lopes explica que é muito difícil manter muitos atletas no escalão sénior. “Temos atletas dos três anos até à idade sénior e alguns ficam como treinadores. Contudo, com o avançar da idade há um afastamento da modalidade. Na patinagem os ciclos duram entre cinco e dez anos, onde os atletas começam em crianças, atingem o auge e perto dos 18 anos, com a ida para a faculdade ou para o mercado de trabalho, acabam por abandonar”, afirma.

Além da patinagem, o clube conta com um grupo informal de cicloturismo do qual Vítor Lopes faz parte. O presidente da associação não traça objectivos futuros demasiado concretos, apenas afirma que manter a estabilidade financeira e continuar o trabalho desenvolvido são as grandes prioridades. “Estou perto do fim do meu mandato, ainda não sei se vou voltar a candidatar-me, mas uma coisa é certa; quero continuar a servir o clube para que não acabe. O que foi feito tem de ser mantido e não pode ser qualquer pessoa a liderar os destinos desta associação”, sublinha.