Jogador da equipa de futsal de Almeirim agredido após jogo na Louriceira

Um jogador da equipa de futsal do FutAlmeirim, de Almeirim, foi agredido após o jogo de futsal com o Louriceirense, em Louriceira, este sábado. O jogador, segundo o clube de Almeirim, foi agredido por um jogador da equipa adversária quando estava a abandonar o local. O agredido seguia de carro com um colega quando a viatura foi barrada por várias pessoas. Os dois elementos da equipa de Almeirim saíram do carro para tentarem convencer as pessoas a deixarem-nos passar quando se deu a agressão.

A equipa de Almeirim, que venceu o jogo por 8-6, questiona se a Associação de Futebol de Santarém vai fazer alguma coisa, ou se vai permanecer em silêncio. "Uma certeza podemos garantir, que é a de que não vamos deixar morrer este assunto, e vamos proceder de todas as formas possíveis, judiciais e desportivas, para que os responsáveis directos e indirectos por estes acontecimentos sejam penalizados", refere o FutAlmeirim.