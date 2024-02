Campeonato regional de Ju-Jitsu na Ribeira de S. João

Dezenas de atletas, treinadores e equipas técnicas participaram no Campeonato Regional de Ju-Jitsu em Sistema de Luta, que decorreu no sábado, dia 24, no pavilhão Marcolino Nobre em Ribeira de S. João, concelho de Rio Maior. A Ribeira de S. João, é neste momento uma referência na prática do Ju-Jitsu na região e a ASFIC - Ribeira de S. João, é a grande responsável por tal desígnio. Foi uma manhã diferente para os atletas da ASFIC - Secção de Ju-Jitsu, que a "jogar em casa", conseguiram importantes prestações e bons resultados.