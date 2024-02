BTT Solidário no Cartaxo para ajudar a alimentar os animais do canil

O evento BTT solidário realiza-se no domingo, 5 de Maio. As inscrições são gratuitas e cada participante pode ajudar com alimento de acordo com as suas possibilidades.

A Câmara Municipal do Cartaxo, com o apoio da AF8 Move, está a organizar um passeio de BTT solidário para com o canil municipal, gerido pela Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo (APAAC). O passeio está agendado para domingo, 5 de Maio, e o ponto de encontro é a Quinta das Pratas, no Cartaxo, pelas 9h00. Para além da doação de alimento para os animais, de acordo com as possibilidades de cada participante, a organização solicita inscrição (gratuita) para o e-mail desporto@cm-cartaxo.pt para efeitos de seguro.

Em Julho de 2023, aquando da entrevista de O MIRANTE com a associação (disponível no site com o título “Canil do Cartaxo sobrelotado com cães entregues pela justiça”), o canil estava sobrelotado com mais do dobro dos animais. Em 2022 recebeu 313 cães, dos quais 250 foram adoptados ou devolvidos aos donos, e 100 gatos todos doados ao longo do ano.