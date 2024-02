Carla Ribeiro vice-campeã nacional de duatlo cross em F40-44

Carla Ribeiro, atleta do SNR Triatlo, de Santarém, sagrou-se vice-campeã nacional de duatlo cross, no escalão etário F40-44, no Campeonato Nacional de Duatlo Cross.

Carla Ribeiro, atleta do SNR Triatlo, de Santarém, sagrou-se vice-campeã nacional de duatlo cross, no escalão F40-44, no Campeonato Nacional de Duatlo Cross realizado em Malhada Sorda, no concelho de Almeida. A atleta foi 11ª na classificação geral feminina). No primeiro e terceiro lugares do pódio desse escalão ficaram, respectivamente, Brigite Cardoso (SFRAA Triatlo) e Ester Castelo (GRCD Leião Triatlo).