Ginastas do CUAB com vitórias no Oeiras Cup 2024

O Clube União Artística Benaventense (CUAB) alcançou resultados dignos de registo no Oeiras Cup 2024, competição de ginástica aeróbica que se realizou no sábado, 24 de Fevereiro, no Pavilhão Desportivo Celorico Moreira, em Miraflores. Em base, Lara Lopes e Lara Nunes venceram na categoria par feminino júnior. Lara Lopes conseguiu também o segundo lugar na categoria individual feminino júnior. Na primeira divisão, Diogo Soares venceu em individual masculino sénior elite e com a colega Sara Domingos chegou ao segundo lugar em par misto sénior.

O CUAB participou também na Taça de Portugal de ginástica acrobática em Albufeira, onde se fez representar com uma equipa que obteve o oitavo lugar entre 20 equipas. De referir ainda que o ginasta Diogo Soares vai participar na Taça do Mundo, em Cantanhede, de 20 e 24 de Março, na categoria individual masculino sénior.