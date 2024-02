partilhe no Facebook

UDR Zona Alta celebrou 45 anos com muitas homenagens

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta. Celebrou o seu 45º aniversário no auditório da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. Na sessão prestou-se homenagem ao mérito desportivo e/ou dedicação de atletas, treinadores, seccionistas, colaboradores e voluntários, sócios com 25 anos de filiação e os presidentes de direcção que já passaram pelo clube e que representaram todos os que integraram os órgãos sociais durante estes 45 anos.

Na cerimónia, que contou com a presença de dirigentes, sócios, treinadores, atletas, seccionistas, voluntários e entidades convidadas, foram apresentadas em palco uma coreografia da secção de patinagem, um esquema da secção de ginástica artística e uma demonstração da secção de tiro com arco. Foram ainda transmitidos vídeos de basquetebol, de atletismo e da secção de futebol de caricas. A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta tem em actividade sete modalidades e cerca de 300 atletas do concelho de Torres Novas e zonas limítrofes.