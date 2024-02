24H BTT Coruche Inspira eleito Evento Desportivo Municipal do Ano

O evento desportivo 24H BTT Coruche Inspira foi distinguido, a 23 de Fevereiro, pelo programa Município Amigo do Desporto com o primeiro lugar na categoria Regional/Nacional (município de 10 mil a 25 mil residentes) dos Eventos Desportivos Municipais do ano 2024. Também a Corrida das Pontes, que este ano se realiza a 26 de Maio, foi distinguida como Evento Recomendado na categoria Internacional. As distinções foram entregues às autarquias durante a terceira edição do seminário “O Desporto precisa de todos. Como?”, que decorreu no cine-teatro Messias, na Mealhada [distrito de Aveiro].

A vice-presidente da Câmara de Coruche, Fátima Galhardo, recebeu a distinção em nome do município. O seminário, organizado pela Câmara da Mealhada, foca-se na organização de eventos desportivos e as potencialidades dos eventos desportivos e impactos noutras áreas da sociedade, economia, turismo e de territórios-marca. Este ano as 24H BTT Coruche Inspira está marcada para 15 e 16 de Junho. A prova de resistência em bicicleta de montanha 24H BTT disputa-se durante 24 horas pela lezíria e charneca ribatejanas num circuito de aproximadamente dez quilómetros por volta.

Em relação à Corrida das Pontes e da Família reúne centenas de atletas numa verdadeira festas desportiva a correr ou a caminhar num percurso de dez quilómetros em estrada plana (Corrida das Pontes) ou, em alternativa, uma caminhada de 3,5 quilómetros (Corrida da Família). Ambos os eventos demonstraram o seu potencial para impactar positivamente o território, nomeadamente pelo desenvolvimento económico, social ou cultural, que se traduz na promoção da qualidade de vida dos cidadãos, apoiando a actividade de associações locais e potenciando as diversas infraestruturas municipais, refere a Câmara de Coruche em nota de imprensa.

“O reconhecimento premeia as boas práticas de eventos desportivos municipais de âmbito local, nacional/regional e internacional, com impactos positivos em vários domínios da sociedade promovendo a criação de sociedades activas e mudanças de paradigma, incrementando o conhecimento, a compreensão e a valorização dos múltiplos benefícios da actividade física regular”, esclarece a autarquia.