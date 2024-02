Atleta de Pontével convocado para o Mundial de Atletismo em Pista Coberta

Duarte Fernandes tem 22 anos e vai competir na estafeta 4x400 metros no Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta, que se realiza de 1 a 3 de Março na Escócia.

Duarte Fernandes, que se iniciou como atleta na Casa do Povo de Pontével, concelho do Cartaxo, está entre os 17 atletas que vão representar Portugal no Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta, que se realiza em Glasgow, na Escócia, de 1 a 3 de Março. O atleta de 22 anos vai integrar a equipa portuguesa na estafeta de 4x400 metros.

Duarte Fernandes representa o Sporting Clube de Portugal desde finais de 2020 e é treinado por Mário Silva. Nas épocas de 2021 e 2023 fez parte da equipa do Sporting que foi campeã nacional de atletismo em pista coberta. Esta época integrou a equipa que foi campeã de Portugal na estafeta dos 4x400 metros em pista coberta e em Fevereiro sagrou-se campeão nacional universitário, em representação do Instituto Politécnico de Santarém, na prova de 400 metros.