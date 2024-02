Lourenço Pinto faz parte do lote de convocados do seleccionador nacional e vai estagiar em Rio Maior.

Atleta do CAD Coruche em estágio da selecção sub-15 de futsal

Lourenço Pinto, que joga na posição de universal no CAD Coruche, foi convocado para o estágio de preparação da selecção nacional sub-15 de futsal que decorre entre 1 a 3 de Março, em Rio Maior.

Em comunicado o clube já deu os parabéns ao atleta e desejou sucesso para o estágio.

A lista dos 30 convocados do seleccionador nacional, Emídio Rodrigues, foi divulgada segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Do distrito de Santarém foram convocados dois atletas. Além de Lourenço Pinto do CAD Coruche foi convocado Guilherme Discher do Vitória de Santarém.