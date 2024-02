Fazendense e Ferreira do Zêzere partilham liderança na 1ª divisão distrital

O Fazendense derrotou por 2-0 o Abrantes e Benfica no dia 25 de Fevereiro e assumiu a liderança da 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa de Fazendas de Almeirim tem à 21ª jornada 46 pontos em 21 jogos, o mesmo número de pontos que o segundo classificado Ferreira do Zêzere que derrotou em casa por 2-0 o Samora Correia. O CD Fátima, terceiro classificado com 44 pontos, empatou em casa do Atlético Ouriense por 2-2.

Resultados completos da 21ª jornada: Mação 0-0 Alcanenense; ADRC Vasco Gama 1-2 GD Forense; Ferreira do Zêzere 2-0 Samora Correia; Salvaterrense 1-1 SL Cartaxo; Atl. Ouriense 2-2 CD Fátima; Amiense 1-1 Coruchense; Moçarriense 1-1 CD Torres Novas; Fazendense 2-0 Abrantes e Benfica