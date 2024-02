União de Santarém vence em Tomar e mantém liderança

União de Santarém torna a vencer o União de Tomar no dérbi ribatejano da Série C do Campeonato de Portugal de futebol.

A União Desportiva de Santarém, líder da Série C do Campeonato de Portugal de futebol, derrotou em jogo fora o União de Tomar, último classificado, por 0-2. os escalabitanos somam à 21 ª jornada 43 pontos, enquanto do lado oposto da tabela o União de Tomar conta com apenas 14 pontos. O FC Alverca B, actualmente no 4º lugar com 32 pontos, perdeu em casa por 1-2 com o Mortágua FC na partida do dia 25 de Fevereiro.