VFX dá 5 mil euros a João Coelho para ir aos Jogos Olímpicos

O município de Vila Franca de Xira vai dar 5 mil euros à Federação Portuguesa de Atletismo para ajudar a financiar a preparação e participação do atleta João Coelho nos Jogos Olímpicos de Paris no próximo verão. João Coelho, recordista nacional dos 400 metros em atletismo, é o primeiro atleta do concelho a garantir o passaporte para as olimpíadas.

O contrato-programa foi assinado na tarde de 26 de Fevereiro nos Paços do Concelho e na cerimónia esteve o director desportivo do Comité Olímpico de Portugal, Pedro Roque, o treinador do atleta, Vítor Zabumba, vereadores do município e os presidentes de junta da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz (Mário Cantiga) e da junta de Vila Franca de Xira (Ricardo Carvalho).