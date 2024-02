Vitória de Santarém perde em casa com Sassoeiros e está em zona de despromoção

A equipa sénior masculina do Vitória de Santarém perdeu por 2-11 em partida de futsal no fim-de-semana em casa frente ao Clube de Futebol de Sassoeiros, equipa de Carcavelos, Cascais. Os vitorianos Xavi e Fredy marcaram no jogo a contar para a Série C da 3ª divisão de futsal, disputado no dia 24 de Fevereiro na Nave Desportiva Municipal. À 17ª jornada o Vitória Clube de Santarém está na décima posição, em zona de despromoção, com 13 pontos em 17 jogos, somando quatro vitórias, um empate e 12 derrotas.