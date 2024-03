Triatlo técnico distrital já tem vencedores

Cerca de 100 atletas disputaram, na Nave Desportiva de Alpiarça, o triatlo técnico distrital, uma competição de provas combinadas composta por 60 metros com ou sem barreiras, salto em comprimento para os mais jovens, altura para os mais velhos e lançamento do peso para todos. Da competição saiu a selecção que representará a Associação de Atletismo de Santarém na fase nacional a disputar no dia 9 de Março em Pombal.

Os vencedores foram: Sub 14 Fem, - Mafalda Pessoa (A20Km de Almeirim); Sub 14 Masc. - Gustavo Fialho (AEA Cartaxo); Sub 16 Fem. - Laura Agostinho (SC Abrantes); Sub 16 Masc. - Gabriel Ribeiro (GA Fátima); Sub 18 Fem. - Ana Teixeira (CP Alcanena); Sub 18 Masc. - Rafael Deboeuf (GA Fátima).