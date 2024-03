Futsal do Vitória de Santarém conquista três títulos num dia

O sábado, dia 2 de Março de 2024, vai ficar na história do Vitória de Santarém pela conquista, no espaço de poucas horas, de três títulos oficiais na modalidade de futsal. Os infantis foram campeões distritais na antepenúltima jornada, com um registo 100% vitorioso até essa data e com 300 golos marcados e apenas 7 sofridos. A equipa de juvenis sagrou-se bicampeã distrital e garantiu o apuramento para a Taça Nacional, após conjugação de resultados na última jornada que premiou a excelente recta final na prova.

Já a equipa de seniores femininos do Vitória de Santarém festejou a vitória no campeonato interdistrital de Santarém e Castelo Branco e consequente apuramento para a Taça Nacional, após dramático empate no Fundão, no jogo do título frente ao GD Valverde, com um golo de Teté nos últimos instantes da partida.

“Um gigante obrigado a todos os atletas, técnicos, delegados, directores, enfermeiros, fisioterapeutas, encarregados de educação e demais agentes envolvidos no dia a dia do clube, que tanto contribuem para estes momentos felizes e inesquecíveis! É isto que construímos todos juntos! Somos Vitória!”, publicou o clube nas redes sociais.

FOTOS – Facebook Vitória Clube de Santarém