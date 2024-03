Atleta dos Alunos Apolo Azambuja é campeã nacional de solos latinas

Dançarina dos Alunos de Apolo de Azambuja sagrou-se campeã no seu escalão. Associação contou com mais três participações no Campeonato Nacional de Solos.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Lara Grigorean, dançarina dos Alunos de Apolo de Azambuja, sagrou-se campeã nacional de solos no escalão juniores 2 Open Latinas,

no Campeonato Nacional de Solos que decorreu no domingo, 3 de Março, em Loures.

Além de Lara Grigorean, que terá a oportunidade de vir a representar Portugal nos campeonatos da Europa e do Mundo, a associação

Alunos de Apolo de Azambuja foi representada neste campeonato por mais três atletas: Sérgio Tataru, que foi sexto classificado no escalão juniores 1 intermédios latinas, Beatriz Pessoa, 14ª classificada em juniores 1 intermédios latinas e Teresa Gomes, que

ficou em sétimo lugar no escalão adultos Open Latinas.