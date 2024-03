Karateca da Póvoa de Santa Iria é vice-campeã nacional

A atleta Beatriz Meleiro, da associação Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte (EKSPD) da Póvoa de Santa Iria, sagrou-se vice-campeã nacional no Campeonato Nacional de Karate no escalão de seniores. Beatriz Meleiro venceu na categoria kumite -55kg na prova realizada no dia 2 de Março, onde competiram 9 atletas da EKSPD incluindo um treinador. Também Beatriz Mendes, em kumite sénior -68kg, subiu ao terceiro lugar do pódio para conquistar a medalha de bronze. Na prova, organizada pela Federação Nacional de Karate, estiveram em competição 189 atletas de 66 clubes e 36 associações nacionais. O campeonato realizou-se no pavilhão gimnodesportivo de Portimão.