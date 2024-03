Pedrógão Triatlo vence primeira etapa do Campeonato Nacional Jovem

A equipa do Pedrógão Triatlo, concelho de Torres Novas, alcançou o primeiro lugar do XXVIII Duatlo em Grândola, a primeira etapa

do Campeonato Nacional Jovem, que decorreu no sábado, 2 de Março.

Nesta etapa, a equipa de Pedrógão participou com 47 atletas de vários escalões jovens e quatro atletas absolutos, que se destacaram

entre os 43 clubes presentes na competição, obtendo o primeiro lugar que significou uma vitória sobre o Sport Lisboa e Benfica (segundo classificado) e o Alhandra Sporting Club (terceiro).

Além do prémio colectivo, a atleta Leonor Gonçalves sagrou-se vice-campeã nacional juvenil de duatlo e o treinador e atleta,

Gonçalo Neves, campeão nacional de duatlo no escalão 50-54.