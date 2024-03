Gabriela Antunes vice-campeã nacional de dança desportiva

Atleta do JD Dance do Verdelho, clube desportivo do concelho de Santarém, conseguiu o segundo lugar na categoria de juniores iniciados no campeonato nacional de solo da Federação Portuguesa de Dança Desportiva.

Gabriela Antunes, dançarina do JD Dance do Verdelho, clube do concelho de Santarém, alcançou o segundo lugar na categoria de juniores iniciados no campeonato nacional de solo de 2024 da Federação Portuguesa de Dança Desportiva. Em representação do clube na prova do dia 3 de Março em Loures estiveram também Ana Tanase, Laura Silva, Vitória Dias e Mariana Reis, informa o clube em comunicado.

O JD Dance School, que treina no Centro de Desporto e Cultura do Verdelho, tem mais de 30 alunos e inclui na sua organização a classe de competição, a classe para crianças dos 3 aos 7 anos e a classe de dança social para pessoas de várias idades. No programa de exibições do clube está prevista uma actuação para o dia 19 de Março na Casa do Campino, em Santarém, inserida nas Festas de São José de 2024.