Segundo Trail do Agroal agendado para o fim de Maio

Evento será composto por três provas competitivas e uma caminhada e tem a Praia Fluvial do Agroal como epicentro do acontecimento.

Foi aprovada na reunião de câmara de 4 de Março a proposta de protocolo a celebrar com a Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Freixianda, com vista à realização do “2.º Trail do Agroal”. A proposta contempla um apoio financeiro no valor de dois mil euros, destinado a cobrir parte dos encargos associados ao evento desportivo de Trail Running de âmbito nacional, agendado para o dia 26 de Maio.

O evento será composto por três provas competitivas e uma caminhada, que percorrerão os montes e vales da região, tendo a Praia Fluvial do Agroal como epicentro do acontecimento.