Encontro distrital de xadrez em Santarém

O primeiro encontro distrital de xadrez Inatel Santarém realiza-se a 24 de Março, a partir das 14h00, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém. A Fundação Inatel quer reforçar a participação do número de encontros distritais de xadrez a nível nacional, tendo em vista um campeonato nacional no Inatel. A iniciativa em Santarém é organizada pelo Rugby Clube de Santarém e tem apoio do município e da União de Freguesias da Cidade de Santarém. As inscrições para o encontro têm de ser feitas até dia 21 de Março.