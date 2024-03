Grande prémio de Rio Maior em marcha atlética realiza-se em Maio

Organização do evento pertence ao município de Rio Maior, à Desmor e do Clube de Natação de Rio Maior.

O Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha Atlética vai realizar-se no sábado, dia 11 de Maio, nas ruas centrais da cidade. É a 31ª Edição do grande prémio, um Gold Level RW Event, integrado no World Race Walking Tour da World Athletics.

A organização do evento pertence ao município de Rio Maior, à Desmor e do Clube de Natação de Rio Maior, e conta com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação de Atletismo de Santarém.