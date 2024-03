Laura Agostinho é promessa do atletismo

Atleta do Sporting de Abrantes tem 14 anos mas compete com atletas de escalões acima. Este ano conquistou vários títulos.

Começou no futebol, com passagens pela patinagem e ginástica artística, mas foi no atletismo, há dois anos, que Laura Agostinho encontrou a sua paixão. Susana Estriga é a sua treinadora desde que chegou ao Sporting Clube de Abrantes. A boa ligação entre treinadora e atleta é visível e uma das principais razões para a evolução de Laura Agostinho, que actualmente compete em escalões acima da sua idade. No fim-de-semana de 10 e 11 de Fevereiro deste ano, realizou provas no campeonato regional de sub-18 onde foi vice-campeã no salto em comprimento e na velocidade nos 60 metros.