Santarém Cup envolve um milhar de jovens futebolistas

A décima edição do torneio de futebol de formação Santarém Cup tem como padrinho André Almeida, ex-futebolista do Benfica que esteve presente durante a apresentação e sorteio da prova organizada pela Associação Académica de Santarém, que vai decorrer de 27 a 30 de Março. Durante quatro dias vão passar por Santarém cerca de mil atletas e 60 árbitros, para além de técnicos, dirigentes e muitos familiares dos jovens atletas. Na edição de 2024 vão estar presentes 68 equipas de 36 clubes de todo o país e ainda uma equipa de França.

No escalão sub-8 vai jogar-se futebol de cinco, em sub-10, sub-11 e sub-12 joga-se futebol de sete, sendo a novidade o escalão sub-13 em formato futebol de nove. Os jogos vão ser disputados em quatro locais: Escola Superior Agrária de Santarém; Campo de Santa Iria da Ribeira de Santarém; Ex-Escola Práctica de Cavalaria, em Santarém; e no campo do CCRD Moçarriense. Jaime Simões, Marta Melão, Hugo Tavares e Rafael Alcobia, todos ex-jogadores da Académica de Santarém, são os embaixadores do torneio.

Carlos Esteves, presidente da Académica de Santarém, mencionou a importância que o torneio tem para a restauração e sector da hotelaria, apelando também ao futebol jogado com ética e desportivismo. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, referiu que a envolvência de cerca de mil jovens demonstra a força e o dinamismo do clube, acrescentando que a Académica de Santarém é o clube do distrito com mais atletas inscritos, tendo atingido a marca das 400 inscrições na actual época desportiva. Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, afirmou que torneios como o Santarém Cup marcam os atletas para a vida, designando o torneio como o maior torneio de futebol jovem do país.

A apresentação do Santarém Cup decorreu no W Shopping e contou com a presença, para além das personalidades já referidas, de Rui Manhoso, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Diamantino Duarte, presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Paula Borrego, administradora da empresa Borrego Leonor & Irmão e Cláudia Cigalho, em representação do W Shopping.