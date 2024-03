Maria Tomé e Ricardo Batista vão aos Jogos Olímpicos de Paris

Triatletas do Clube de Natação de Torres Novas foram apurados para os Jogos Olímpicos que se vão realizar este ano em Paris.

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) “escreveu mais uma página incomparável na história do desporto em Torres Novas e em Portugal”. Foi desta forma que o clube anunciou o apuramento dos triatletas Ricardo Batista e Maria Tomé para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, os primeiros do CNTN e de qualquer outro clube do concelho a conseguir esse feito.

“Para muitos, tudo isto seria impossível acontecer num clube com a dimensão do Clube de Natação de Torres Novas, mas o que se pode constatar é que não foi assim. Basta saber planear, organizar e acreditar sempre”, lê-se na nota partilhada.

Também a Federação de Triatlo de Portugal anunciou a presença da estafeta mista, da qual fazem parte Ricardo Batista e Maria Tomé, dos JO na capital francesa após a World Triathlon ter dado como finalizado o processo de qualificação na sequência do cancelamento da prova de Abu Dhabi, devido ao mau tempo. Portugal garantiu assim o 9.º lugar do ranking na sequência da medalha de prata alcançada na última etapa, em Napier, Nova Zelândia.