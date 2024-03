União de Santarém vai disputar subida à Liga 3

Com a vitória sobre a Lusitânia dos Açores, a União de Santarém manteve a liderança da Série C do Campeonato de Portugal em futebol.

A União de Santarém vai disputar a fase de subida à Liga 3 de futebol ao garantir um dos dois primeiros lugares da Série C do Campeonato de Portugal. Os escalabitanos estão aliás bem colocados para vencerem a série que lideram, já que no domingo receberam e venceram a Lusitânia dos Açores por 2-1, tendo agora cinco pontos de avanço sobre os açorianos quando faltam duas jornadas da fase regular. O terceiro classificado, o Marinhense, está já a 11 pontos dos ribatejanos, embora tenha menos um jogo.

O FC Alverca perdeu em casa por 1-0 com o Fontinhas e está no sétimo lugar com 32 pontos, não tendo ainda garantido matematicamente a permanência. Já o União de Tomar, que ocupa o último lugar na tabela e já se encontra despromovido, também perdeu em casa por 0-2 contra o Sertanense. Cada uma das quatro séries do Campeonato de Portugal tem 14 equipas, apurando-se as duas primeiras para disputar a fase de promoção à Liga 3. As cinco últimas classificadas descem aos distritais.