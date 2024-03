Arqueiros da Tejo D'honra vencem em Queluz

João Santos e Domingos Vaquinhas estiveram em grande plano na primeira prova do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco

A associação Tejo D'honra, da Golegã, participou na primeira prova do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco. Na competição realizada em Queluz, João Santos destacou-se ao conquistar o 1º lugar no Open e nas eliminatórias, alcançando a medalha de ouro no estilo de arco Barebow e na categoria de veteranos. Já Domingos Vaquinhas brilhou no arco olímpico, ao garantir o primeiro lugar no open e nas eliminatórias, conquistando também a medalha de ouro na categoria de veteranos, batendo também o recorde nacional parcial e total, que perdurava desde 2019.