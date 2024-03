Laura Agostinho é a grande promessa do atletismo em Abrantes

Começou no futebol, com passagens pela patinagem e ginástica artística, mas foi no atletismo, há dois anos, que Laura Agostinho encontrou a sua paixão. Susana Estriga é a sua treinadora desde que chegou ao Sporting Clube de Abrantes. A boa ligação entre treinadora e atleta é visível e uma das principais razões para a evolução de Laura Agostinho, que actualmente compete em escalões acima da sua idade. No fim-de-semana de 10 e 11 de Fevereiro deste ano, realizou provas no campeonato regional de sub-18 onde foi vice-campeã no salto em comprimento e na velocidade nos 60 metros.

“A treinadora conhece-me bem e sabe que tem de me espicaçar. Há provas que acho que está mais nervosa que eu, mas incentiva-me sempre de maneira a conseguir provocar-me para alcançar melhores resultados. Não funciono com palmadinhas nas costas e frases motivacionais”, confessa Laura Agostinho em conversa com O MIRANTE.

Apesar de estar na modalidade há apenas dois anos Laura Agostinho conta com um notável palmarés. No ano passado venceu a prova nacional Olímpico Jovem no sector de velocidade e conseguiu um segundo lugar no salto em comprimento. Em provas nacionais alcançou o terceiro lugar no heptatlo na prova Atleta Completo. A nível distrital bateu o record de velocidade nos 80 metros no seu escalão. Embora tenha vindo a superar as suas próprias expectativas a atleta não esconde que o grande objectivo é apurar-se para o Festival Olímpico da Juventude Europeia. “Para o conseguir e tornar-me numa atleta campeã tenho de competir comigo mesma primeiro e só depois pensar nos outros. Tenho que me superar a cada prova”, vinca. “Sempre tive um plano principal e um secundário. Em primeiro lugar estão os estudos. Quero ir para o ensino superior e seguir pela área das ciências e da matemática que são as disciplinas que mais gosto e onde tenho melhores notas”, afirma, com um sorriso.

Para Laura Agostinho há tempo para estudar e para treinar. “Sempre me ensinaram que há tempo para tudo. Nas alturas que tenho mais testes, estudo também depois dos treinos. Não sou muito de sair de casa, aproveito o tempo com os meus amigos na escola e por isso quando saio dedico-me apenas a mim, aos estudos e aos treinos”, refere.

Laura Agostinho explica que começa a preparar as provas duas semanas antes. Não segue nenhum plano rigoroso de alimentação ou de horas de sono apesar de fazer por deitar-se e acordar sempre no mesmo horário. Laura Agostinho foca a sua preparação no reforço dos aspectos mais técnicos. Quando não tem provas opta por treinos mais leves, que complementem outras vertentes como o salto em altura e lançamento do dardo para se aperfeiçoar nessas áreas.