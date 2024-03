Marta Carvalho é bi-campeã nacional de Esqui Alpino

Campeonatos nacionais decorreram no fim de semana passado, na Serra da Estrela, com boas condições climatéricas.

A atleta escalabitana Marta Carvalho sagrou-se campeã nacional absoluta feminina de Esqui Alpino.

Os campeonatos nacionais decorreram na Serra da Estrela, no passado fim de semana e as condições climatéricas estavam excelentes para a prática da modalidade, devido ao forte nevão que tinha caído uma semana antes.

Quarenta e oito atletas federados disputaram as duas provas de slalom e de slalom gigante.

A atleta escalabitana lesionou-se num braço duas semanas antes, o que a impediu de participar na prova de slalom. Mesmo assim, arriscou competir na prova de slalom gigante dadas as características daquela especialidade exigirem menos movimento dos membros superiores, tendo vencido.

No sector masculino, o campeão nacional foi Ricardo Brancal, seguido do atleta Manuel Ramos, os dois principais representantes do esqui alpino em Portugal