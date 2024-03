Basket Club de Tomar quer continuar a crescer

O Basket Club de Tomar (BCT) tem a decorrer duas campanhas para atrair novos atletas com o objectivo de atingir a meta dos 90 atletas esta temporada. A campanha “Traz um amigo” oferece uma mensalidade gratuita a cada atleta que leve alguém que se inscreva. Já a campanha para as meninas entre os 4 e 16 anos oferece um presente na inscrição para aumentar a força do basquetebol feminino de Tomar.

A época do BTC tem sido marcada pelos apuramentos para competições nacionais que têm levado os atletas a viajar pelo país, após a conquista dos vice-campeonatos distritais de sub14 mMasculinos e sub12 femininos e dos terceiros lugares em sub16 e sub18 masculinos.

No fim-de-semana, 16 e 17 de Março, a equipa de Sub14 Masculinos do BTC começou por vencer a Associação 20Kms (AVQ) de Almeirim por 20-0 no pavilhão da Escola D. Nuno Álvares Pereira. Num jogo equilibrado em que o BCT conseguiu mostrar o seu valor perante uma grande equipa, o Portimonenses SC derrotou os Sub16 Masculinos por 64-44, em Portimão. No domingo, decorreu a estreia dos Sub12 Masculinos no Grande Torneio, em Torres Novas, num jogo renhido com a vitória do CD Torres Novas-OAB por 52-43. Os próximos jogos estão vão realizar-se nos dias 22, 23 e 24 de Março no pavilhão da Escola D. Nuno Álvares Pereira, em Tomar, e no pavilhão da Escola S/3 Artur Gonçalves, em Torres Novas.