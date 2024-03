Torneio de Rugby Cidade de Santarém envolveu centenas de participantes

Onze equipas de todo o país e mais de 450 atletas com idades compreendidas entre 6 e 12 anos participaram no V Torneio Cidade de Santarém, organizado pelo Rugby Clube de Santarém.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Rugby Clube de Santarém organizou o V Torneio Cidade de Santarém, no âmbito da programação das Festas de São José, tendo a competição contado com a participação de onze equipas de todo o país e mais de 450 atletas com idades compreendidas entre 6 e 12 anos. O torneio, que decorreu na ex-EPC, trouxe à cidade várias centenas de pessoas, entre atletas, treinadores, familiares e adeptos.

“O V Torneio Cidade de Santarém, que é um verdadeiro convívio entre todos os atletas em que a participação conta mais que os resultados e onde todos os atletas têm tempo de jogo, ninguém vai para casa sem jogar”, explica o RCS em nota de imprensa. Alguns jovens atletas de escalões mais velhos, de uma forma pedagógica, podem também experimentar arbitrar um jogo e perceber a importância de respeitar o papel de árbitro dentro e fora das quatro linhas.