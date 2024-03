Amicale Karaté em bom plano no torneio de Alcabideche

A Amicale Karaté – Portugal Martial Arts participou no Karaté Open Juvenil de Alcabideche com 16 atletas dos Dojos de Santarém, Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim

A Amicale Karaté – Portugal Martial Arts participou no Karaté Open Juvenil de Alcabideche com 16 atletas dos Dojos de Santarém, Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim, conquistando dois pódios: Duarte Jordão foi 1° em Kumite Infantil Masculino -30kg; e Sofia Dinis ficou no 2° Lugar de Kata Infantil Feminino.

Registo ainda para os quintos lugares de Carlota Baptista em Kata Infantil Feminino; Duarte Jordão em Kata Infantil Masculino; Inês Simões em Kata Iniciado Feminino; e Sofia Dinis em Kumite Infantil Feminino -30Kg. Este torneio de cariz nacional contou com 400 atletas inscritos até aos 13 anos de idade.