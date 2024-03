Ginastas de Torres Novas com pódios em Lisboa

As ginastas do Clube de Ginástica de Torres Novas participaram no Torneio da Primavera da Associação de Ginástica de Lisboa

As ginastas do Clube de Ginástica de Torres Novas participaram no Torneio da Primavera da Associação de Ginástica de Lisboa, com Caetana Ferreira a conseguir a segunda melhor nota da prova no escalão de benjamins. A ginasta Nova Tedoux alcançou o 3º lugar nos saltos e a equipa de infantis subiu ao pódio em 3º lugar. No escalão de juvenis, Leonor Corceiro ficou em sexto lugar no solo.