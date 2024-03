João Nuno Batista foi o melhor português na Taça da Europa de Quarteira de triatlo

Triatleta do Clube de Natação de Torres Novas, com apenas 18 anos e ainda júnior, foi o mais jovem em prova e ficou em nono lugar entre atletas consagrados.

João Nuno Batista, do Clube de Natação de Torres Novas, nono classificado, foi o melhor português na prova de elites masculinos da Taça da Europa de Quarteira de triatlo, vencida pelo britânico Hugo Milner. Com 18 anos, João Nuno Batista, o triatleta mais novo na lista de inscritos, fez um percurso mais consistente nos três segmentos, enquanto João Pereira, de 36 anos, o mais velho na ‘start list’, ficou em décimo e fez uma prova de trás para a frente.

“Foi uma prova bastante bem conseguida. Fui consistente nos três segmentos. A natação correu-me muito bem, no ciclismo consegui manter-me no grupo e na corrida dei tudo o que tinha”, afirmou o jovem triatleta. Considerando o resultado “inacreditável”, por ainda ter idade de júnior e esta ser a segunda prova de distância olímpica em que compete, Batista, 218.º do ranking mundial, ressalvou que “a diferença de juniores para elites é bastante grande”, mas saiu de Quarteira “muito contente”.

Miguel Tiago Silva (18.º classificado, 1:45.47 horas), João Mansos (35.º, 1:48.18), Hugo Figueiredo (42.º, 1:51.16) e Pedro Afonso Gaspar (45.º, 1:53.36) foram os restantes atletas portugueses na prova de elites masculinos.

Na luta pelo pódio, o britânico Hugo Milner, com um tempo de 1:43.48 horas, levou a melhor sobre os franceses Vincent Luis e Aurelien Jem, respecivamente segundo e terceiro classificados, a 15 e 26 segundos.